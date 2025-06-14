"Це неприємний факт": Зеленський різко відреагував на привітання Рубіо з "днем Росії"

За словами Зеленського, цей день символ незалежності Росії, яка водночас веде війну за забрання незалежності України.

"В будь-якому випадку привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", - заявив президент.

Він підкреслив, що в умовах війни, яку веде Росія проти України, привітання її державних свят з боку партнерів України сприймається без позитиву.

Зеленський закликав розуміти символіку таких дій у контексті нинішнього протистояння.