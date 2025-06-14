"Это неприятный факт": Зеленский резко отреагировал на поздравления Рубио с "днем России"

По словам Зеленского, этот день символ независимости России, которая одновременно ведет войну за отнятие независимости Украины.

"В любом случае поздравления России с днем России со стороны Соединенных Штатов - для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же день независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, поздравление ее государственных праздников со стороны партнеров Украины воспринимается без позитива.

Зеленский призвал понимать символику таких действий в контексте нынешнего противостояния.