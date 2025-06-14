"Це неприємний факт": Зеленський різко відреагував на привітання Рубіо з "днем Росії"
Зеленський різко відреагував на привітання державного секретаря США Марко Рубіо із "днем Росії", що викликало негативну реакцію в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
За словами Зеленського, цей день символ незалежності Росії, яка водночас веде війну за забрання незалежності України.
"В будь-якому випадку привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", - заявив президент.
Він підкреслив, що в умовах війни, яку веде Росія проти України, привітання її державних свят з боку партнерів України сприймається без позитиву.
Зеленський закликав розуміти символіку таких дій у контексті нинішнього протистояння.
Що передувало
Нагадаємо, що у привітанні держсекретаря Марко Рубіо він сказав, що Штати "залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".
"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з Російською Федерацією для досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами", - додав він.
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