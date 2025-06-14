"Это неприятный факт": Зеленский резко отреагировал на поздравления Рубио с "днем России"
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на поздравление государственного секретаря США Марко Рубио с "днем России", что вызвало негативную реакцию в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
По словам Зеленского, этот день символ независимости России, которая одновременно ведет войну за отнятие независимости Украины.
"В любом случае поздравления России с днем России со стороны Соединенных Штатов - для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же день независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", - заявил президент.
Он подчеркнул, что в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, поздравление ее государственных праздников со стороны партнеров Украины воспринимается без позитива.
Зеленский призвал понимать символику таких действий в контексте нынешнего противостояния.
Что предшествовало
Напомним, что в поздравлении госсекретаря Марко Рубио он сказал, что Штаты "остаются преданными поддержке российского народа, который продолжает строить свое стремление к лучшему будущему".
"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить желание Соединенных Штатов конструктивно сотрудничать с Российской Федерацией для достижения длительного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", - добавил он.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.