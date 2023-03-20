UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це все неправда". В Маріуполі хтось з місцевих вигуками зіпсував постановку Путіна

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя й його спілкування з нібито "місцевими жителями", хтось вигуками:"Це все неправда" зіпсував усю постановку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Meduza.

Усе трапилось, коли диктатор спілкувався з "місцевими" у подвір'ї одного з будинків Маріуполя. Під час їх розмови хтось вигукнув "Це все неправда! Це все напоказ!". Супроводжуючі Путіна одразу почали озиратись на всі боки.

Фрагмент відео також був опублікований на сайті Кремля. Зокрема його оприлюднили більшість Telegram-каналів.

Попри крик, "місцеві" розповідали Путіну про те як їм тут "подобається жити".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЗМІ дізнались імена "місцевих жителів" Маріуполя, які зустріли диктатора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМаріуполь