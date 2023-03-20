"Це все неправда". В Маріуполі хтось з місцевих вигуками зіпсував постановку Путіна

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя й його спілкування з нібито "місцевими жителями", хтось вигуками:"Це все неправда" зіпсував усю постановку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Meduza.

Усе трапилось, коли диктатор спілкувався з "місцевими" у подвір'ї одного з будинків Маріуполя. Під час їх розмови хтось вигукнув "Це все неправда! Це все напоказ!". Супроводжуючі Путіна одразу почали озиратись на всі боки.

Фрагмент відео також був опублікований на сайті Кремля. Зокрема його оприлюднили більшість Telegram-каналів.

Попри крик, "місцеві" розповідали Путіну про те як їм тут "подобається жити".