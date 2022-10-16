Це надзвичайно важливо. Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів
Україні слід брати у полон якомога більше російських окупантів, аби повертати додому захисників, яких утримують у Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", - сказав він.
Президент подякував 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.
Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про наших людей, яких утримують в РФ.
"Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів - якнайбільше", - додав президент.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка пообіцяла 100 тисяч доларів за затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна.
Раніше Зеленськийзаявляв, що Червоний Хрест повинен отримати доступ до колонії в Оленівці, де внаслідок теракту загинули українські полонені, оскільки це входить до його зобов'язань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.