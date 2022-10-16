Це надзвичайно важливо. Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів

Україні слід брати у полон якомога більше російських окупантів, аби повертати додому захисників, яких утримують у Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", - сказав він.

Президент подякував 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про наших людей, яких утримують в РФ.

"Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів - якнайбільше", - додав президент.