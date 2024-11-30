"Це може статися швидко". Зеленський назвав умову для завершення війни наступного року

"Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну. І у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом з США і, звичайно, разом з Україною", - сказав президент.

Зеленський додав, що майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України. Глава держави також вказав на дипломатичні шляхи для завершення війни.

"Це може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це не легко і це не станеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень та волі інших лідерів", - заявив Зеленський.