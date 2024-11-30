"Это может произойти быстро". Зеленский назвал условие для завершения войны в следующем году

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал президент.

Зеленский добавил, что будущий президент США Дональд Трамп может оказывать большое давление на Россию через усиление Украины. Глава государства также указал на дипломатические пути для завершения войны.

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", - заявил Зеленский.