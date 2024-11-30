"Это может произойти быстро". Зеленский назвал условие для завершения войны в следующем году

Война в Украине может завершиться в следующем году. Однако это зависит от воли и решений других лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Sky News.
"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал президент.
Зеленский добавил, что будущий президент США Дональд Трамп может оказывать большое давление на Россию через усиление Украины. Глава государства также указал на дипломатические пути для завершения войны.
"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", - заявил Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна сделать все для окончания войны в 2025 году по дипломатическому пути.
Глава государства также заявлял, что Украина поддерживает дипломатию как путь к окончанию войны. Но он отмечал, что это не должно стоить Украине 30% территории.
В интервью SkyNews Зеленский также сделал заявление о прекращении горячей фазы войны. По его мнению, для этого НАТО должно взять под "зонтик" подконтрольную Украине территорию. Остальные территории, как считает президент, нужно вернуть дипломатическим путем.
Однако Зеленский подчеркнул, что такое предложение Украине никогда не предлагали.
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