Це молоко дуже корисне для жінок після 45 років: лікар пояснила, в чому його сила

Соєве молоко може стати природною підтримкою для жінок у період менопаузи. Завдяки вмісту ізофлавонів воно сприяє зменшенню інтенсивності припливів, нормалізації сну та покращенню загального самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Соєві продукти вже давно використовуються для підтримки жінок, оскільки рівень естрогену починає знижуватися під час перименопаузи та менопаузи.
Менопауза або клімакс зазвичай починається у жінок у віці від 45 до 55 років, але може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей організму, генетики та способу життя. В середньому, менопауза настає в 50-53 роки, коли яєчники перестають виробляти естроген і менструації припиняються.
Хірург Ліза Ендрю розповіла, що ізофлавони в соєвому молоці можуть допомогти зменшити припливи. Це фітоестрогени зі структурою, подібною до естрогену, які зв’язуються з певними рецепторами естрогену в організмі. Одна склянка соєвого молока містить приблизно 30 мл ізофлавонів.
Дослідження показали, що соєві ізофлавони можуть зменшити частоту припливів до 20%, а їх тяжкість - до 26%. Кількість соєвих ізофлавонів, необхідна для досягнення ефекту, становила близько 40 міліграмів на день, що менше ніж 1,5 склянки соєвого молока.
Вживання соєвого молока також може запропонувати додаткову перевагу у вигляді покращення здоров'я кісток. Все завдяки вмісту білка та кальцію, яким часто збагачені напої.
Існує кілька простих і смачних способів збільшити споживання соєвого молока:
Найпростіший варіант - це випивати 1-2 склянки соєвого молока на день без доданого цукру.
Вас може зацікавити