Это молоко очень полезно для женщин после 45 лет: врач объяснила, в чем его сила

Соевое молоко может стать естественной поддержкой для женщин в период менопаузы. Благодаря содержанию изофлавонов оно способствует уменьшению интенсивности приливов, нормализации сна и улучшению общего самочувствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Соевые продукты уже давно используются для поддержки женщин, поскольку уровень эстрогена начинает снижаться во время перименопаузы и менопаузы.
Менопауза или климакс обычно начинается у женщин в возрасте от 45 до 55 лет, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, генетики и образа жизни. В среднем, менопауза наступает в 50-53 года, когда яичники перестают вырабатывать эстроген и менструации прекращаются.
Хирург Лиза Эндрю рассказала, что изофлавоны в соевом молоке могут помочь уменьшить приливы. Это фитоэстрогены со структурой, подобной эстрогену, которые связываются с определенными рецепторами эстрогена в организме. Один стакан соевого молока содержит примерно 30 мл изофлавонов.
Исследования показали, что соевые изофлавоны могут уменьшить частоту приливов до 20%, а их тяжесть - до 26%. Количество соевых изофлавонов, необходимое для достижения эффекта, составляло около 40 миллиграммов в день, что меньше чем 1,5 стакана соевого молока.
Употребление соевого молока также может предложить дополнительное преимущество в виде улучшения здоровья костей. Все благодаря содержанию белка и кальция, которым часто обогащены напитки.
Существует несколько простых и вкусных способов увеличить потребление соевого молока:
Самый простой вариант - это выпивать 1-2 стакана соевого молока в день без добавления сахара.
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