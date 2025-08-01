Это молоко очень полезно для женщин после 45 лет: врач объяснила, в чем его сила

Чем полезно соевое молоко для женщин

Соевые продукты уже давно используются для поддержки женщин, поскольку уровень эстрогена начинает снижаться во время перименопаузы и менопаузы.

Менопауза или климакс обычно начинается у женщин в возрасте от 45 до 55 лет, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, генетики и образа жизни. В среднем, менопауза наступает в 50-53 года, когда яичники перестают вырабатывать эстроген и менструации прекращаются.

Хирург Лиза Эндрю рассказала, что изофлавоны в соевом молоке могут помочь уменьшить приливы. Это фитоэстрогены со структурой, подобной эстрогену, которые связываются с определенными рецепторами эстрогена в организме. Один стакан соевого молока содержит примерно 30 мл изофлавонов.

Исследования показали, что соевые изофлавоны могут уменьшить частоту приливов до 20%, а их тяжесть - до 26%. Количество соевых изофлавонов, необходимое для достижения эффекта, составляло около 40 миллиграммов в день, что меньше чем 1,5 стакана соевого молока.

Употребление соевого молока также может предложить дополнительное преимущество в виде улучшения здоровья костей. Все благодаря содержанию белка и кальция, которым часто обогащены напитки.

Как пить больше соевого молока

Существует несколько простых и вкусных способов увеличить потребление соевого молока:

в смузи - смешайте соевое молоко с замороженными фруктами, листовой зеленью и льняным или ореховым маслом для сбалансированного перекуса. Соевое молоко придает смузи кремовую текстуру и добавляет белка

- смешайте соевое молоко с замороженными фруктами, листовой зеленью и льняным или ореховым маслом для сбалансированного перекуса. Соевое молоко придает смузи кремовую текстуру и добавляет белка в утренний кофе - если вы обычно добавляете молоко в кофе, то замените его соевым. Вы также можете приготовить вкусное латте дома, осторожно подогрев и вспенив соевое молоко, прежде чем добавить крепко заваренный кофе

- если вы обычно добавляете молоко в кофе, то замените его соевым. Вы также можете приготовить вкусное латте дома, осторожно подогрев и вспенив соевое молоко, прежде чем добавить крепко заваренный кофе с хлопьями - полейте соевым молоком любимые цельнозерновые хлопья или гранолу

- полейте соевым молоком любимые цельнозерновые хлопья или гранолу в овсянку - замочите овсянку на ночь в соевом молоке

Самый простой вариант - это выпивать 1-2 стакана соевого молока в день без добавления сахара.