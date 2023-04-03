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Про це має думати Росія: Зеленський відреагував на вбивство воєнкора Татарського

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Понеділок 03 квітня 2023 13:52
Про це має думати Росія: Зеленський відреагував на вбивство воєнкора Татарського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Про вибух у кафе в Санкт-Петербурзі та загибель колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського має думати Росія.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час поїздки до Ягідного, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", - сказав він.

Зазначимо, що Зеленський приїхав із робочим візитом до села Ягідне у Чернігівській області, жителів якого росіяни тримали у підвалі під час окупації.

Нагадаємо, вчора в Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху у кафе загинув Татарський.

Сьогодні в РФ повідомили про затримання підозрюваної у вбивстві воєнкора Дар'ї Трепової.

При цьому в Росії вже встигли звинуватити українські спецслужби та прихильників Навального у вбивстві Татарського.

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