"Це м'ясорубка": Держдеп назвав припинення вогню в Україні єдиною темою переговорів з РФ

За словами речниці американського відомства Теммі Брюс на прес-конференції, доки не буде прогресу у цьому питанні - "нічого більше не можна обговорювати".

Так чиновниця відреагувала на запитання представників ЗМІ про позицію США на те, що у п'ятницю "виповнюється 30 днів відтоді, як Україна фактично підписала вашу угоду про припинення вогню, а Росія відмовилася, відтоді зволікає" та продовжує обстріли.

"Я думаю, що всі розуміють перспективу полягає в тому, що президент Трамп бере участь у цьому. У нас є найкращі дипломати у світі, на чолі яких, безперечно, стоїть секретар Рубіо (держсекретар Марко Рубіо). Усе наше керівництво, але особливо президент Трамп і міністр Рубіо публічно, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли справа доходить до кінця цієї ситуації", - зазначила Брюс.

За її словами, це динаміка, яку "неможливо вирішити військовим шляхом".

"Це м'ясорубка. Нічого більше не можна обговорювати щодо результату, доки не припиняться стрілянина та вбивства", - наголосила речниця Держдепу.

Вона нагадала, що на прес-конференції НАТО Рубіо "чітко дав зрозуміти, що ми насправді дізнаємося за кілька тижнів, чи серйозно налаштована Росія" у питання припинення вогню.

"Тому ми повіримо йому на слово... І я вважаю, що Росії, безумовно, потрібно поставитися до цього серйозно... Це не триватиме пів року, чи рік, чи ще щось. І президент також чітко дав зрозуміти, що ми хочемо дипломатії. Але справа в тому, що ми спостерігаємо і судимо, як цей процес триває", - зазначила Брюс.

Питання щодо перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, Україна ще в березні погодилася на пропозицію Вашингтона щодо повного припинення вогню з Росією на 30 днів. Але Москва не дає згоди на це, проте висуває низку умов, серед яких - припинення допомоги з боку Заходу для України, скасування санкцій, відмова Києва від мобілізації тощо.

Нещодавно заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав пропозицію США про 30-денне перемир'я "неприйнятною". Він вважає, що такі ініціативи "не вирішують проблем" Росії.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може погодитися на 30-денне припинення вогню, якщо на неї натиснуть США.

Разом з тим 10 квітня президент США Трамп заявив, що Штати розраховують, що їм вдасться домовитися з Україною і Росією про припинення бойових дій відносно скоро.