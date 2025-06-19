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Это мясо часто недооценивают и избегают, но зря: вот чем оно полезно

Четверг 19 июня 2025 09:15
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Это мясо часто недооценивают и избегают, но зря: вот чем оно полезно Какое полезное мясо часто недооценивают (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Баранина - питательное и богатое белком мясо, которое часто недооценивают из-за стереотипов о его жирности и специфическом вкусе. На самом деле она содержит важные микроэлементы и может быть ценным элементом сбалансированного питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Елены Доманской.

Польза баранины

По словам эксперта, баранина - это чистый источник белка, который легко усваивается, не вызывает резких скачков инсулина, что важно при инсулинорезистентности, диабете 2 типа или проблемах с весом.

К тому же содержит меньше гормонов и антибиотиков, по сравнению с курятиной или свининой, особенно если мясо из локального фермерского хозяйства.

В составе также есть железо, цинк и витамин B12, а это поддержка щитовидной железы, надпочечников, нормального роста волос и ногтей и уровня энергии.

Конъюгированная линолевая кислота (CLA) в баранине - это природное соединение, которое способствует уменьшению жировой ткани и поддерживает здоровую чувствительность к инсулину.

Эндокринолог объяснила, что жир в баранине - не враг, а он содержит Омега-3, особенно если овцы паслись естественно, а насыщенные жиры в умеренном количестве важны для синтеза гормонов.

Кому полезно есть баранину

Особенно стоит обратить внимание на баранину:

  • людям с низким ферритином и анемией
  • пациентам с хронической усталостью, гормональными дисбалансами
  • тем, кто пытается похудеть без ущерба для мышечной массы
  • послеродовой период, период активного восстановления

Чтобы получить максимальную пользу от такого мяса, стоит:

  • выбирать нежирные части
  • готовить на пару, запекать или тушить
  • сочетать с большим количеством овощей, зелени, ферментированных продуктов

Поэтому баранина - это мощный союзник гормонального здоровья, если употреблять ее умеренно и правильно. Тогда она будет насыщать, поддерживать энергетический баланс, помогать при дефицитах и не создавать гликемической нагрузки.

Кому избегать

При подагре

Мясо содержит много пуринов, которые разлагаются до мочевой кислоты. Избыток этой кислоты провоцирует обострение подагры.

Людям с заболеваниями печени и почек

Из-за высокой белковой нагрузки и жирности баранина может ухудшать состояние при гепатите, циррозе, нефрите, почечной недостаточности.

При обострении желудочно-кишечных болезней

Даже нежирная баранина тяжело переваривается. Стоит избегать при гастрите, панкреатите, язве желудка или кишечника, особенно во время обострения.

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