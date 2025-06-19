Это мясо часто недооценивают и избегают, но зря: вот чем оно полезно
Баранина - питательное и богатое белком мясо, которое часто недооценивают из-за стереотипов о его жирности и специфическом вкусе. На самом деле она содержит важные микроэлементы и может быть ценным элементом сбалансированного питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Елены Доманской.
Польза баранины
По словам эксперта, баранина - это чистый источник белка, который легко усваивается, не вызывает резких скачков инсулина, что важно при инсулинорезистентности, диабете 2 типа или проблемах с весом.
К тому же содержит меньше гормонов и антибиотиков, по сравнению с курятиной или свининой, особенно если мясо из локального фермерского хозяйства.
В составе также есть железо, цинк и витамин B12, а это поддержка щитовидной железы, надпочечников, нормального роста волос и ногтей и уровня энергии.
Конъюгированная линолевая кислота (CLA) в баранине - это природное соединение, которое способствует уменьшению жировой ткани и поддерживает здоровую чувствительность к инсулину.
Эндокринолог объяснила, что жир в баранине - не враг, а он содержит Омега-3, особенно если овцы паслись естественно, а насыщенные жиры в умеренном количестве важны для синтеза гормонов.
Кому полезно есть баранину
Особенно стоит обратить внимание на баранину:
- людям с низким ферритином и анемией
- пациентам с хронической усталостью, гормональными дисбалансами
- тем, кто пытается похудеть без ущерба для мышечной массы
- послеродовой период, период активного восстановления
Чтобы получить максимальную пользу от такого мяса, стоит:
- выбирать нежирные части
- готовить на пару, запекать или тушить
- сочетать с большим количеством овощей, зелени, ферментированных продуктов
Поэтому баранина - это мощный союзник гормонального здоровья, если употреблять ее умеренно и правильно. Тогда она будет насыщать, поддерживать энергетический баланс, помогать при дефицитах и не создавать гликемической нагрузки.
Кому избегать
При подагре
Мясо содержит много пуринов, которые разлагаются до мочевой кислоты. Избыток этой кислоты провоцирует обострение подагры.
Людям с заболеваниями печени и почек
Из-за высокой белковой нагрузки и жирности баранина может ухудшать состояние при гепатите, циррозе, нефрите, почечной недостаточности.
При обострении желудочно-кишечных болезней
Даже нежирная баранина тяжело переваривается. Стоит избегать при гастрите, панкреатите, язве желудка или кишечника, особенно во время обострения.
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