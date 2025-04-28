Це критичний тиждень: Рубіо закликав Лаврова завершити безглузду війну в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим закликав завершити бойові дії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сполучені Штати серйозно налаштовані на те, щоб сприяти припиненню цієї безглуздої війни", - заявив Рубіо у розмові з Лавровим.

Зокрема, Рубіо підкреслив про "необхідність припинення війни зараз".

Як розповіла прес-секретар Держдепартаменту Теммі Брюс, Рубіо вчора, 27 квітня, провів розмову з міністром закордонних справ Росії про "подальші кроки в мирних переговорах між Росією та Україною", повідомив Держдепартамент у понеділок.

Мирний план щодо України

Нагадаємо, що днями агентство Reuters детально висвітлило план Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Невдовзі після цього було також опубліковано мирний план, запропонований Україною та європейськими партнерами.

Водночас президент США розкритикував журналіста The New York Times за матеріал, у якому йшлося про необхідність повернення Україною своїх територій, включно з Кримом. Трамп заявив, що автор статті діяв за вказівкою редактора, озвучуючи вимоги щодо українських територій у своїй публікації.

Детальніше про заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні ж Лавров озвучив умови Москви для "врегулювання" війни з Україною. Він вимагає нейтрального статусу України та визнання окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.