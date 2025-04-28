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Это критическая неделя: Рубио призвал Лаврова завершить бессмысленную войну в Украине

Понедельник 28 апреля 2025 22:01
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Это критическая неделя: Рубио призвал Лаврова завершить бессмысленную войну в Украине Фото: госсекретарь США Марко Рубио (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал завершить боевые действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио вчера, 27 апреля, провел разговор с министром иностранных дел России о "дальнейших шагах в мирных переговорах между Россией и Украиной", сообщил Госдепартамент в понедельник.

В частности, Рубио подчеркнул о "необходимости прекращения войны сейчас".

"Соединенные Штаты серьезно настроены на то, чтобы способствовать прекращению этой бессмысленной войны", - заявил Рубио в разговоре с Лавровым.

Мирный план по Украине

Напомним, что на днях агентство Reuters подробно осветило план Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Вскоре после этого был также опубликован мирный план, предложенный Украиной и европейскими партнерами.

В то же время президент США раскритиковал журналиста The New York Times за материал, в котором говорилось о необходимости возвращения Украиной своих территорий, включая Крым. Трамп заявил, что автор статьи действовал по указанию редактора, озвучивая требования по украинским территориям в своей публикации.

Подробнее о заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня же Лавров озвучил условия Москвы для "урегулирования" войны с Украиной. Он требует нейтрального статуса Украины и признания оккупированных территорий.

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