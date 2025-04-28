Это критическая неделя: Рубио призвал Лаврова завершить бессмысленную войну в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал завершить боевые действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как рассказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио вчера, 27 апреля, провел разговор с министром иностранных дел России о "дальнейших шагах в мирных переговорах между Россией и Украиной", сообщил Госдепартамент в понедельник.

В частности, Рубио подчеркнул о "необходимости прекращения войны сейчас".

"Соединенные Штаты серьезно настроены на то, чтобы способствовать прекращению этой бессмысленной войны", - заявил Рубио в разговоре с Лавровым.