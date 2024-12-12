Це кінець. "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" та втратило шанси в Лізі Європи

Ліга Європи, основний раунд, 6-й тур

"Реал Сосьєдад" – "Динамо" – 3:0

Голи: Оярсабаль, 19, 33, Беккер, 24

Незабитий пенальті: Оярсабаль (Р), 19

"Динамо" вперше в сезоні вийшло на поле в третьому комплекті ігрової форми, виконаному в захисних кольорах. Забігаючи наперед зазначимо, що від чергової ганьби це зовсім не захистило. Та й вкотре підтвердило, що лідер УПЛ у нинішньому стані на євроарені одиниця не конкурентна. У яку форму гравців не одягай. Навіть "Реала", мадридського.

Щодо "Реала" сан-себастьянского, для нього виступ проти віце-чемпіона України став легкою розважальною прогулянкою. Засобом потішити власну публіку та отримати задоволення від розкутої гри.

"Динамо" більш-менш трималося до першого голу. Кияни навіть намагалися створити щось в атаці. І хоча різниця в рівні виконавців була очевидною, гостей варто було похвалити за намагання нав'язати боротьбу.

На жаль усе змінив перший гол, який стався на 19-й хвилині. Попов у власному штрафному незграбним відбиранням збив Оярсабаля. Пенальті взявся виконувати сам постраждалий. Його постріл з "точки" Бущан відбив, але прямо перед собою. Капітан киян заробив бал у графу "сейви", а Оярсабаль добиванням записав до свого активу повноцінний гол.

Цей "нещасливий випадок" повністю вибив підопічних Олександра Шовковського з колії. І гравці "Реал Сосьєдада" надалі робили з суперниками все, що хотіли. Другий гол через п'ять хвилин забив Беккер, відправивши м'яч у ворота Бущана з гострого кута. А згодом Оярсабаль оформив дубль, розібравшись у штрафному зі своїм невдахою-опікуном Поповим.

Перший тайм так і закінчився з рахунком 3:0, але якби не Бущан, частка везіння та намагання господарів потягнути ковдру на себе, ще до перерви все могло бути набагато гірше.

Тренер "Реал Сосьєдада" Іманоль Альгуасіль зняв у другому таймі з гри автора дубля Оярсабаля, захисника Арамбуру, хавбека Мендеса та дуже активного на початку матчу японця Кубо. Замість них вийшли молоді футболісти, яким треба набиратися досвіду. Киянам стало дихати легше.

Молодь басків діяла завзято, хотіла проявити себе, але чинити такий тиск, як футболісти основи, все ж не могла. Динамівці ж після виходу на поле Бражка, Піхальонка та Ваната навіть намагались вибігти в атаку, але до другого голу команди в Лізі Європи справа не дійшла.

Чергова поразка остаточно вивела киян з числа претендентів на вихід у плей-офф турніру. Тому два матчі, що залишилися – з турецьким "Галатасараєм" (21 січня) та латвійським РФШ (30 січня) – з турнірної точки зору значення для них вже не матимуть.