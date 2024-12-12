Это конец. "Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" и потеряло шансы в Лиге Европы

Лига Европы, основной раунд, 6-й тур

"Реал Сосьедад" - "Динамо" - 3:0

Голы: Оярсабаль, 19, 33, Беккер, 24

Незабитый пенальти: Оярсабаль (Р), 19

"Динамо" впервые в сезоне вышло на поле в третьем комплекте игровой формы, выполненном в защитных цветах. Забегая вперед отметим, что от очередного позора это совсем не защитило. Да и в который раз подтвердило, что лидер УПЛ в нынешнем состоянии на евроарене единица не конкурентная. В какую форму игроков не одевай. Даже "Реала", мадридского.

Что касается "Реала" сан-себастьянского, для него выступление против вице-чемпиона Украины стало развлекательной прогулкой. Средством потешить собственную публику и получить удовольствие от легкой раскованной игры.

"Динамо" более-менее держалось до первого гола. Киевляне даже пытались создать что-то в атаке. И хотя разница в уровне исполнителей была очевидной, киевлян стоило похвалить за попытки навязать борьбу.

К сожалению все изменил первый гол, который произошел на 19-й минуте. Попов в собственной штрафной неуклюжим отбором сбил Оярсабаля. Пенальти взялся исполнять сам пострадавший. Его выстрел с "точки" Бущан отразил, но прямо перед собой. Капитан киевлян заработал балл в графу "сейвы", но Оярсабаль добиванием записал в свой актив полноценный гол.

Этот "несчастный случай" полностью выбил подопечных Александра Шовковского из колеи. И игроки "Реал Сосьедада" в дальнейшем делали с соперниками все, что хотели. Второй гол через пять минут забил Беккер, отправив мяч в ворота Бущана с острого угла. А затем Оярсабаль оформил дубль, разобравшись в штрафной со своим неудачником-опекуном Поповым.

Первый тайм так и закончился со счетом 3:0, но если бы не Бущан, доля везения и попытки хозяев потянуть одеяло на себя, еще до перерыва все могло быть гораздо хуже.

Тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль снял во втором тайме с игры автора дубля Оярсабаля, защитника Арамбуру, хавбека Мендеса и очень активного в начале матча японца Кубо. Вместо них вышли молодые футболисты, которым надо набираться опыта. Киевлянам стало дышать полегче.

Молодежь басков действовала упорно, хотела проявить себя, но оказывать такое давление, как футболисты основы, все же не могла. Динамовцы же после выхода на поле Бражко, Пихаленка и Ваната даже пытались выбежать в атаку, но до второго гола команды в Лиге Европы дело не дошло.

Очередное поражение окончательно вывело киевлян из числа претендентов на выход в плей-офф турнира. Поэтому два оставшихся матча - с турецким "Галатасараем" (21 января) и латвийским РФШ (30 января) - с турнирной точки зрения значения для них уже не будут иметь.