Про це говорять навіть у "Холостяку": що обов'язково має бути у домашній аптечці

Щоденні обстріли, уламки дронів та ракет, які потрапляють у будинки, - це все стало прикрою буденністю українців. Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій і мати домашню аптечку з усім необхідним.
Про те, що треба покласти в аптечку, як обрати турнікет та де можна пройти курси домедичної допомоги, - в матеріалі РБК-Україна.
Домашня аптечка має бути компактною, але містити такі засоби, які допоможуть спинити кров та обробити рану:
Бойові медики закликають мати кілька штук турнікетів заради власної безпеки. Адже вони можуть стати у пригоді не лише за критичної крововтрати, але й коли ви опинилися під завалами.
Тема кровоспинних джгутів давно вийшла за межі як лише військового атрибута. І хоча більшість українців уже знає, як вони виглядають і навіщо потрібні, нещодавній випадок у шоу "Холостяк 14" нагадав: навіть базові знання з домедичної допомоги досі залишаються прогалиною для багатьох.
На першій вечірці знайомства з холостяком одна з учасниць, яка вчиться на медичному факультеті, не знала про цей інструмент, що і спричинило хвилю обговорень.
"Але важливо не тільки знати, що таке турнікет, а й уміти ним користуватись та регулярно проходити відповідні тренінги. Адже від цього залежить ваше життя чи близької людини, яка може опинитися у критичній ситуації та потребувати допомоги", - наголошують представники провідного українського виробника турнікетів SICH.
Фахівці наполегливо рекомендують пройти курси домедичної допомоги, щоб проводити серцево-легеневу реанімацію, уміти зупиняти кровотечі, надавати першу допомогу у випадках інсульту, інфаркту, опіків, травмувань чи переохолодження. Знання регламентуються наказом 441 Міністерства охорони здоров’я і просто необхідні для повсякденного життя.
З початком повномасштабного вторгнення такі курси особливо набули популярності. Для тих, хто сумнівається, чи варто витрачати на них свій час, трохи статистики: через несвоєчасно надану допомогу 40% постраждалих помирають ще до прибуття швидкої. Тож такі навички підвищують шанси на порятунок.
Утім, за даними опитування, яке провела компанія у галузі маркетингових даних та аналітики KANTAR, лише 17% опитаних пройшли курси першої домедичної допомоги. Кожен третій підтвердив, що має навички, як користуватись турнікетом. Ситуацію ускладнює те, що багатьом невідомо, де здобувати ці важливі навички.
В Україні такі курси можна пройти у навчальних центрах, благодійних чи громадських організаціях. Можна звернутись до регіональних відділень таких організацій, як Червоний Хрест чи Українська школа порятунку. Або пройти у перевірених інструкторських центрах: "Солом’янські котики", "Pulse of Ukraine", "FAST Ukraine".
Зазвичай люди купують ті турнікети, якими тренувались, після курсів домедичної допомоги. Знайомий механізм у стресовій ситуації допоможе виграти лічені секунди та врятувати життя.
Якщо казати про якість, то турнікет має бути простим у використанні, витримувати надмірні навантаження, зберігати форму та властивості. Повинен бути з матеріалів, які не псуються від холоду, вологи чи спеки.
"У роботі я користуюсь турнікетами іноземного та українського виробництва, зокрема SICH, який не гірше закордонних аналогів, дешевший і давно зарекомендував себе на фронті", - розповідає бойовий медик на позивний "Док" із Спецпідрозділу Тимура ГУР МО.
З його слів, обовʼязково потрібно дивитись такі речі на перевірених сайтах, щоб не потрапити на неякісні підробки.
Інструктори з домедичної допомоги кажуть, що єдиний шанс діяти правильно і спокійно - це навчання та постійне відпрацювання навичок. Саме так ви зможете надавати першу допомогу і не нашкодити постраждалому.
Вміючи зупиняти критичну кровотечу, ви виграєте час до прибуття швидкої. Адже артеріальний крововилив з руки чи ноги може стати смертельним за кілька хвилин. Такі знання стануть у пригоді і за побутових травм: глибоких порізів, травмування під час падіння чи аварії.
Турнікет може врятувати життя навіть вашому домашньому улюбленцю. Так, кровоспинні джгути SICH спрацьовують навіть на тонкій кінцівці від 5 см у діаметрі, що допомагає зупинити кров у собаки середнього та великого розміру.