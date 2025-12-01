Про це говорять навіть у "Холостяку": що обов'язково має бути у домашній аптечці

Що потрібно покласти у домашню аптечку

Домашня аптечка має бути компактною, але містити такі засоби, які допоможуть спинити кров та обробити рану:

гемостатичний бинт;

бандаж;

ножиці;

кілька пар рукавичок;

антисептик;

маркер;

турнікети.

Бойові медики закликають мати кілька штук турнікетів заради власної безпеки. Адже вони можуть стати у пригоді не лише за критичної крововтрати, але й коли ви опинилися під завалами.

Тема кровоспинних джгутів давно вийшла за межі як лише військового атрибута. І хоча більшість українців уже знає, як вони виглядають і навіщо потрібні, нещодавній випадок у шоу "Холостяк 14" нагадав: навіть базові знання з домедичної допомоги досі залишаються прогалиною для багатьох.

На першій вечірці знайомства з холостяком одна з учасниць, яка вчиться на медичному факультеті, не знала про цей інструмент, що і спричинило хвилю обговорень.

"Але важливо не тільки знати, що таке турнікет, а й уміти ним користуватись та регулярно проходити відповідні тренінги. Адже від цього залежить ваше життя чи близької людини, яка може опинитися у критичній ситуації та потребувати допомоги", - наголошують представники провідного українського виробника турнікетів SICH.

Курси домедичної допомоги. Як обрати і чому вони потрібні?

Фахівці наполегливо рекомендують пройти курси домедичної допомоги, щоб проводити серцево-легеневу реанімацію, уміти зупиняти кровотечі, надавати першу допомогу у випадках інсульту, інфаркту, опіків, травмувань чи переохолодження. Знання регламентуються наказом 441 Міністерства охорони здоров’я і просто необхідні для повсякденного життя.

З початком повномасштабного вторгнення такі курси особливо набули популярності. Для тих, хто сумнівається, чи варто витрачати на них свій час, трохи статистики: через несвоєчасно надану допомогу 40% постраждалих помирають ще до прибуття швидкої. Тож такі навички підвищують шанси на порятунок.

Утім, за даними опитування, яке провела компанія у галузі маркетингових даних та аналітики KANTAR, лише 17% опитаних пройшли курси першої домедичної допомоги. Кожен третій підтвердив, що має навички, як користуватись турнікетом. Ситуацію ускладнює те, що багатьом невідомо, де здобувати ці важливі навички.

Де шукати курси домедичної допомоги?

В Україні такі курси можна пройти у навчальних центрах, благодійних чи громадських організаціях. Можна звернутись до регіональних відділень таких організацій, як Червоний Хрест чи Українська школа порятунку. Або пройти у перевірених інструкторських центрах: "Солом’янські котики", "Pulse of Ukraine", "FAST Ukraine".

Як обрати турнікет?

Зазвичай люди купують ті турнікети, якими тренувались, після курсів домедичної допомоги. Знайомий механізм у стресовій ситуації допоможе виграти лічені секунди та врятувати життя.

Якщо казати про якість, то турнікет має бути простим у використанні, витримувати надмірні навантаження, зберігати форму та властивості. Повинен бути з матеріалів, які не псуються від холоду, вологи чи спеки.

"У роботі я користуюсь турнікетами іноземного та українського виробництва, зокрема SICH, який не гірше закордонних аналогів, дешевший і давно зарекомендував себе на фронті", - розповідає бойовий медик на позивний "Док" із Спецпідрозділу Тимура ГУР МО.

З його слів, обовʼязково потрібно дивитись такі речі на перевірених сайтах, щоб не потрапити на неякісні підробки.

Як не панікувати під час критичної ситуації?

Інструктори з домедичної допомоги кажуть, що єдиний шанс діяти правильно і спокійно - це навчання та постійне відпрацювання навичок. Саме так ви зможете надавати першу допомогу і не нашкодити постраждалому.

Вміючи зупиняти критичну кровотечу, ви виграєте час до прибуття швидкої. Адже артеріальний крововилив з руки чи ноги може стати смертельним за кілька хвилин. Такі знання стануть у пригоді і за побутових травм: глибоких порізів, травмування під час падіння чи аварії.

Турнікет може врятувати життя навіть вашому домашньому улюбленцю. Так, кровоспинні джгути SICH спрацьовують навіть на тонкій кінцівці від 5 см у діаметрі, що допомагає зупинити кров у собаки середнього та великого розміру.