Об этом говорят даже в "Холостяке": что обязательно должно быть в домашней аптечке

Что нужно положить в домашнюю аптечку

Домашняя аптечка должна быть компактной, но содержать такие средства, которые помогут остановить кровь и обработать рану.

гемостатический бинт;

бандаж;

ножницы;

несколько пар перчаток;

антисептик;

маркер;

турникеты.

Боевые медики призывают иметь несколько штук турникетов ради безопасности. Ведь они могут пригодиться не только при критической кровопотере, но и когда вы оказались под завалами.

Тема кровоостанавливающих жгутов давно вышла за пределы только военного атрибута. И хотя большинство украинцев уже знают, как они выглядят и зачем нужны, недавний случай в шоу "Холостяк 14" напомнил: даже базовые знания по медицинской помощи до сих пор остаются пробелом для многих.

На первой вечеринке знакомства с холостяком одна из участниц, которая учится на медицинском факультете, не знала об этом инструменте, что и повлекло за собой волну обсуждений.

"Но важно не только знать, что такое турникет, но и уметь им пользоваться и регулярно проходить соответствующие тренинги. Ведь от этого зависит ваша жизнь или близкого человека, который может оказаться в критической ситуации и нуждаться в помощи", - отмечают представители ведущего украинского производителя турникетов SICH.

Курсы домедицинской помощи. Как выбрать и почему они нужны?

Специалисты настоятельно рекомендуют пройти курсы домедицинской помощи, чтобы проводить сердечно-легочную реанимацию, уметь останавливать кровотечения, оказывать первую помощь в случаях инсульта, инфаркта, ожогов, травм или переохлаждения. Знания регламентируются приказом 441 Министерства здравоохранения и просто необходимы для повседневной жизни.

С началом полномасштабного вторжения такие курсы особенно приобрели популярность. Для сомневающихся стоит ли тратить на них свое время немного статистики: из-за несвоевременно оказанной помощи 40% пострадавших умирают еще до прибытия скорой. Так что такие навыки повышают шансы на спасение.

Впрочем, по данным опроса, проведенного компанией в области маркетинговых данных и аналитики KANTAR, только 17% опрошенных прошли курсы первой домедицинской помощи. Каждый третий подтвердил, что у него есть навыки, как пользоваться турникетом. Ситуацию усложняет то, что многим неизвестно, где добывать эти важные навыки.

Где искать курсы медицинской помощи?

В Украине такие курсы можно пройти в учебных центрах, в благотворительных или общественных организациях. Можно обратиться в региональные отделения таких организаций, как Красный Крест или Украинская школа спасения. Или пройти в проверенных инструкторских центрах: "Солом’янські котики", "Pulse of Ukraine", "FAST Ukraine".

Как выбрать турникет?

Обычно люди покупают те турникеты, которыми тренировались, после курсов медицинской помощи. Знакомый механизм в стрессовой ситуации поможет выиграть считанные секунды и спасти жизнь.

Если говорить о качестве, турникет должен быть простым в использовании, выдерживать чрезмерные нагрузки, сохранять форму и свойства. Должен быть из материалов, не портящихся от холода, влаги или жары.

"В работе я пользуюсь турникетами иностранного и украинского производства, в частности SICH, который не хуже зарубежных аналогов, дешевле и давно зарекомендовал себя на фронте", - рассказывает боевой медик на позывной "Док" из Спецподразделения Тимура ГУР МО.

По его словам обязательно нужно смотреть такие вещи на проверенных сайтах, чтобы не попасть на некачественные подделки.

Как не паниковать во время критической ситуации?

Инструкторы по домедицинской помощи говорят, что единственный шанс действовать правильно и спокойно - это обучение и постоянная отработка навыков. Именно так вы сможете оказывать первую помощь и не навредить пострадавшему.

Умея останавливать критическое кровотечение, вы выиграете время до прибытия скорой. Ведь артериальное кровоизлияние из руки или ноги может стать смертельным через несколько минут. Такие знания пригодятся и при бытовых травмах: глубоких порезах, травмировании при падении или аварии.

Турникет может спасти жизнь даже вашему домашнему любимцу. Так, кровоостанавливающие жгуты SICH срабатывают даже на тонкой конечности от 5 см в диаметре, что помогает остановить кровь у собак среднего и большого размера.