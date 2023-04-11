Це все гарно у Путіна. Окупант розповів про велику кількість загиблих на фронті (перехоплення)

Російській військовий поскаржився на велику кількість загиблих товаришів на фронті. Він розповів, що він відчуває себе гарматним м'ясом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
У розмові з дружиною він сказав, що боїться що їх оточать українські військові. Він також розповів, що у них велика кількість загиблих - зі 100 осіб лишилось 35.
"Нас в роті - 35 осіб, а має бути 100. Лишилось 35 всього. Це все гарно у Путіна по телевізору, а ми тут як гарматне м'ясо. Додому тільки 300-им або 200-им потрапити можна", - розповів він.
Він розповів, що командуванню байдуже на підлеглих і вони перші втікають з фронту. Окрім цього російські військові не отримують зарплатні та необхідного забезпечення для того, щоб воювати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили один з підрозділів росіян і зайняли їхні позиції.
Також ми писали, що українські десантники знищили польовий табір ворога в Донецькій області.
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