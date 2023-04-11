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Це все гарно у Путіна. Окупант розповів про велику кількість загиблих на фронті (перехоплення)

Фото: окупант розповів про велику кількість загиблих на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовий поскаржився на велику кількість загиблих товаришів на фронті. Він розповів, що він відчуває себе гарматним м'ясом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

У розмові з дружиною він сказав, що боїться що їх оточать українські військові. Він також розповів, що у них велика кількість загиблих - зі 100 осіб лишилось 35.

"Нас в роті - 35 осіб, а має бути 100. Лишилось 35 всього. Це все гарно у Путіна по телевізору, а ми тут як гарматне м'ясо. Додому тільки 300-им або 200-им потрапити можна", - розповів він.

Він розповів, що командуванню байдуже на підлеглих і вони перші втікають з фронту. Окрім цього російські військові не отримують зарплатні та необхідного забезпечення для того, щоб воювати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили один з підрозділів росіян і зайняли їхні позиції.

Також ми писали, що українські десантники знищили польовий табір ворога в Донецькій області.

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