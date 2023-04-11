RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это все хорошо у Путина. Оккупант рассказал о большом количестве погибших на фронте (перехват)

Фото: оккупант рассказал о большом количестве погибших на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался на множество погибших товарищей на фронте. Он рассказал, что он чувствует себя пушечным мясом.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

В разговоре с женой он сказал, что боится, что их окружат украинские военные. Он также рассказал, что у них большое количество погибших – из 100 человек осталось 35.

"Нас во рту - 35 человек, а должно быть 100. Осталось 35 всего. Это все хорошо у Путина по телевизору, а мы здесь как пушечное мясо. Домой только 300 или 200 попасть можно", - рассказал он. .

Он рассказал, что командованию безразлично подчиненных и они первые убегают с фронта. Кроме этого, российские военные не получают зарплаты и необходимого обеспечения для того, чтобы воевать.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинГлавное управление разведкиВойна России против Украины