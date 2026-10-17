Генштаб спростував вигадки Герасимова про просування росіян на Донеччині та Запоріжжі

Заяви начальника Генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова про просування російських військ на Донеччині та Запоріжжі не відповідають дійсності.

За його словами, через відсутність значних успіхів на полі бою керівництво російської армії продовжує створювати для власного політичного керівництва та внутрішньої аудиторії ілюзію масштабних перемог.

Черговим прикладом стала доповідь Герасимова, побудована на відвертій брехні, маніпуляціях та перебільшеннях.



"Генеральний штаб Збройних ЗСУ має факти, які спростовують неправдиві заяви російського командування щодо ситуації на лінії бойового зіткнення", - зазначив Ковальов.

Так, у своїй доповіді Герасимов стверджує, що з 1 вересня російські війська захопили понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населені пункти.

Однак, речник Генштабу ЗСУ зазначив, що це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу.



Так само не відповідають дійсності заяви герасимова про захоплення Добропілля. Місто залишається під контролем України.

Це не перший випадок, коли російське керівництво видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня путін заявляв про захоплення Святогірська, який насправді був і залишається під контролем Сил оборони України.



Неправдивими є й твердження про захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід російських військ на околиці Краматорська.

Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої. Олексієво-Дружківка також не захоплена ворогом, а заяви про вихід до Краматорська не відповідають реальній ситуації на фронті.

Не відповідають дійсності й заяви про наступ російських військ у передмісті Слов’янська та контроль над понад 50% території Миколаївки.

Насправді на південну околицю Миколаївки інфільтрувалася невелика група противника. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії для її знищення.



Також Герасимов заявив про бої за Оріхів та захоплення Новопавлівки й Новоандріївки. Насправді станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних Сил України.

Не відповідає дійсності й твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань 5 кілометрів. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час залишається на відстані 22 кілометрів від обласного центру.

Черговою вигадкою є заява про захоплення Великомихайлівки Дніпропетровської області. Російські окупанти вже не вперше повідомляють про нібито захоплення цього населеного пункту, намагаючись видати бажане за дійсне.

Станом на 17 жовтня Великомихайлівка залишається під контролем України, а лінія бойового зіткнення проходить за 8 кілометрів на схід від населеного пункту.