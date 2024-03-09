Це фінал. Ердоган заявив, що цьогорічні вибори стануть останніми в його кар'єрі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що березневі місцеві вибори у 2024 році стануть останніми в його політичній кар'єрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", - заявив Ердоган.
Наприкінці лютого президент Туреччини заявляв, що його країна знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Зокрема про відповідну ініціативу Ердоган нагадав й вчора, 8 березня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини. Лідер України відзначив, що Київ не бачить місця для представників Росії на цьому саміті.
Також в лютому Туреччина розпочала роботу над новим механізмом експорту українського зерна на світові ринки після того, як минулого року Росія вийшла із "зернової угоди". Тоді ж Київ відкрив тимчасові коридори для цивільних торговельних суден.
Зокрема 11 січня 2023 року міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря.
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