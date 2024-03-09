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Це фінал. Ердоган заявив, що цьогорічні вибори стануть останніми в його кар'єрі

Субота 09 березня 2024 09:41
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Це фінал. Ердоган заявив, що цьогорічні вибори стануть останніми в його кар'єрі Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що березневі місцеві вибори у 2024 році стануть останніми в його політичній кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", - заявив Ердоган.

Допомога Туреччини під час війни між Україною та Росією

Наприкінці лютого президент Туреччини заявляв, що його країна знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Зокрема про відповідну ініціативу Ердоган нагадав й вчора, 8 березня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини. Лідер України відзначив, що Київ не бачить місця для представників Росії на цьому саміті.

Також в лютому Туреччина розпочала роботу над новим механізмом експорту українського зерна на світові ринки після того, як минулого року Росія вийшла із "зернової угоди". Тоді ж Київ відкрив тимчасові коридори для цивільних торговельних суден.

Зокрема 11 січня 2023 року міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря.

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