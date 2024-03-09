Это финал. Эрдоган заявил, что выборы этого года станут последними в его карьере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мартовские местные выборы в 2024 году станут последними в его политической карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Для меня это финал, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом, который получится, будет передача наследства моим братьям и сестрам, которые придут после меня", - заявил Эрдоган.

Помощь Турции во время войны между Украиной и Россией

В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна вновь готова возобновить происходивший в Стамбуле процесс переговоров между Россией и Украиной. В частности, о соответствующей инициативе Эрдоган напомнил и вчера, 8 марта, во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию. Лидер Украины отметил, что Киев не видит места для представителей России на этом саммите.

Также в феврале Турция начала работу над новым механизмом экспорта украинского зерна на мировые рынки после того, как в прошлом году Россия вышла из "зерновой сделки". Тогда же Киев открыл временные коридоры для гражданских торговых судов.

В частности, 11 января 2023 года министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле соглашение о разминировании Черного моря.