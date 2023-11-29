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"Це фатально". Бербок стурбована тим, що війна в Україні "зникає з поля зору громадськості"

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Війна Росії проти України "зникає з поля зору громадськості" і це є фатальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яку наводить німецьке МЗС.

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості - це фатально", - заявила Бербок.

За її словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську цивільну інфраструктуру, тому потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

Глава МЗС Німеччини також зазначила, що майбутнє України - в ЄС і НАТО. Саме тому необхідно зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

На її думку, Рада Україна-НАТО наблизить країну до членства в Альянсі.

"Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйонів євро до Трастового фонду Україна - НАТО", - додала Бербок.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна проходить 28-29 листопада. У ній також візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, глави МЗС країн НАТО на зустрічі дадуть рекомендації Україні щодо проведення реформ для вступу до Альянсу.

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Війна Росії проти України