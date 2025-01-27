Це фарс: в МЗС України висловились про так звані "вибори" в Білорусі

Як зазначили в МЗС, "вибори", які пройшли у Білорусі, важко назвати такі чесними, прозорими та демократичними. Зокрема про це свідчать політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору.

"Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними. Це фарс", - сказано у повідомленні.

У відомстві заявили, що повністю поділяють і приєднуються до оцінок Служби зовнішніх справ ЄС щодо результатів цього "дійства". МЗС України висловлює підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності.

"Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому", - пишуть в МЗС.

"Вибори" у Білорусі

Цієї неділі у Білорусі відбулися так звані "вибори" президента. На них 70-річний Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру вже сьомий раз.

На це різко відреагували в ЄС. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що білоруси фактично були позбавлені вибору.