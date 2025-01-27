Это фарс: в МИД Украины высказались о так называемых "выборах" в Беларуси

Как отметили в МИД, "выборы", которые прошли в Беларуси, трудно назвать такие честными, прозрачными и демократическими. В частности об этом свидетельствуют политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора.

"Выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ, не могут быть легитимными. Это фарс", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что полностью разделяют и присоединяются к оценкам Службы внешних дел ЕС относительно результатов этого "действа". МИД Украины выражает поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, ее независимость, сохранение своего национального достоинства и самобытности.

"Белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и европейского региона в целом", - пишут в МИД.

"Выборы" в Беларуси

В это воскресенье в Беларуси состоялись так называемые "выборы" президента. На них 70-летний Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру уже седьмой раз.

На это резко отреагировали в ЕС. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что белорусы фактически были лишены выбора.