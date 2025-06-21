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"Это очень трудно": Трамп ответил, может ли остановить удары Израиля по Ирану

Суббота 21 июня 2025 01:47
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"Это очень трудно": Трамп ответил, может ли остановить удары Израиля по Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп не уверен, что даже при желании смог бы остановить израильские удары по Ирану, чтобы удовлетворить требования Тегерана по поводу переговоров о ядерной сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявления в ответ на вопросы журналистов.

"Сейчас, я думаю, очень трудно сделать такой запрос. Если кто-то побеждает, это немного сложнее, чем когда кто-то проиграет. Но мы готовы, открыты к этому и уже ведем разговоры с Ираном. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, Иран находился "в неделях или месяцах от получения ядерного оружия".

Также Трамп прокомментировал участие европейских стран в дипломатическом процессе с Ираном. Американский лидер уверен, что Тегеран не намерен вести диалог с Европой.

"Иран не хочет разговаривать с Европой. Европа не сможет помочь в этом", - подчеркнул он.

Переговоры США с Ираном

Израиль в ходе операции, которая стартовала на прошлой неделе, нанес серию ракетных ударов по ядерным и военным объектам Ирана. Это произошло на фоне отказа Тегерана подписывать с США ядерное соглашение.

19 июня стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных разговоров о дипломатическом решении конфликта между Ираном и Израилем.

Президент США дал Тегерану до двух недель, чтобы возобновить переговоры. В Белом доме заявили, что за это время он будет решать, присоединится ли Вашингтон к операции Израиля.

В то же время, в Иране уже объявили, что не намерены возвращаться к дипломатии, пока Израиль продолжает бомбить военные и ядерные объекты.

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Израиль Иран Дональд Трамп
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