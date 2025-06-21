"Это очень трудно": Трамп ответил, может ли остановить удары Израиля по Ирану
Президент США Дональд Трамп не уверен, что даже при желании смог бы остановить израильские удары по Ирану, чтобы удовлетворить требования Тегерана по поводу переговоров о ядерной сделке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявления в ответ на вопросы журналистов.
"Сейчас, я думаю, очень трудно сделать такой запрос. Если кто-то побеждает, это немного сложнее, чем когда кто-то проиграет. Но мы готовы, открыты к этому и уже ведем разговоры с Ираном. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.
Он добавил, что, по его мнению, Иран находился "в неделях или месяцах от получения ядерного оружия".
Также Трамп прокомментировал участие европейских стран в дипломатическом процессе с Ираном. Американский лидер уверен, что Тегеран не намерен вести диалог с Европой.
"Иран не хочет разговаривать с Европой. Европа не сможет помочь в этом", - подчеркнул он.
Переговоры США с Ираном
Израиль в ходе операции, которая стартовала на прошлой неделе, нанес серию ракетных ударов по ядерным и военным объектам Ирана. Это произошло на фоне отказа Тегерана подписывать с США ядерное соглашение.
19 июня стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных разговоров о дипломатическом решении конфликта между Ираном и Израилем.
Президент США дал Тегерану до двух недель, чтобы возобновить переговоры. В Белом доме заявили, что за это время он будет решать, присоединится ли Вашингтон к операции Израиля.
В то же время, в Иране уже объявили, что не намерены возвращаться к дипломатии, пока Израиль продолжает бомбить военные и ядерные объекты.
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