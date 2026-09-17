"Це дуже сильний пакет": Зеленський обговорив зі Стуббом підтримку України

Фінляндія знову підготувала оборонну допомогу Україні. Це буде масштабний пакет підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Очільник держави оцінив дії президента Фінляндії Александра Стубба щодо України, його підтримку та спільну роботу.
"Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет", - підтвердив Зеленський.
Також глави України та Фінляндії обмінялися думками про основний порядок денний в Європі.
"Дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи - з американською командою, з європейськими можливостями та наші двосторонні", - уточнив Зеленський.
Наприкінці президент подякував Фінляндії та особисто Стуббу за незмінно справедливу позицію.
Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці серпня Фінляндія пообіцяла суттєво посилити українську протиповітряну оборону. Стубб також наголосив, що обговорив цю тему з Зеленським.
Крім того, Україна та Фінляндія запускають спільне виготовлення військової техніки та зброї. Країни виготовлятимуть дрони, розбудовуватимуть морські безекіпажні системи та створять підприємство з випуску наземних роботів.
Також повідомлялося, що, за словами Стубба, позиція України наразі є найсильнішою від початку повномасштабного вторгнення, а сама країна повністю готова до миру.