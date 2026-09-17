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"Это очень сильный пакет": Зеленский обсудил со Стуббом поддержку Украины

15:50 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Финляндия снова подготовила оборонную помощь Украине. Это будет масштабный пакет поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Новый пакет помощи от Финляндии

Глава государства оценил действия президента Финляндии Александра Стубба в отношении Украины, его поддержку и совместную работу.

"Обсудили только что пакет поддержки, который подготовила Финляндия. Это очень сильный пакет", - подтвердил Зеленский.

Также главы Украины и Финляндии обменялись мнениями об основной повестке дня в Европе.

"Очень детально обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы - с американской командой, с европейскими возможностями и наши двусторонние", - уточнил Зеленский.

В конце президент поблагодарил Финляндию и лично Стубба за неизменно справедливую позицию.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа Финляндия пообещала существенно усилить украинскую противовоздушную оборону. Стубб также подчеркнул, что обсудил эту тему с Зеленским.

Кроме того, Украина и Финляндия запускают совместное производство военной техники и оружия. Страны будут производить дроны, строить морские безэкипажные системы и создадут предприятие по выпуску наземных роботов.

Также сообщалось, что, по словам Стубба, позиция Украины является сильнейшей с начала полномасштабного вторжения, а сама страна полностью готова к миру.

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