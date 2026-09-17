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"Це дуже сильний пакет": Зеленський обговорив зі Стуббом підтримку України

15:50 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
"Це дуже сильний пакет": Зеленський обговорив зі Стуббом підтримку України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Фінляндія знову підготувала оборонну допомогу Україні. Це буде масштабний пакет підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Новий пакет допомоги від Фінляндії

Очільник держави оцінив дії президента Фінляндії Александра Стубба щодо України, його підтримку та спільну роботу.

"Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет", - підтвердив Зеленський.

Також глави України та Фінляндії обмінялися думками про основний порядок денний в Європі.

"Дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи - з американською командою, з європейськими можливостями та наші двосторонні", - уточнив Зеленський.

Наприкінці президент подякував Фінляндії та особисто Стуббу за незмінно справедливу позицію.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці серпня Фінляндія пообіцяла суттєво посилити українську протиповітряну оборону. Стубб також наголосив, що обговорив цю тему з Зеленським.

Крім того, Україна та Фінляндія запускають спільне виготовлення військової техніки та зброї. Країни виготовлятимуть дрони, розбудовуватимуть морські безекіпажні системи та створять підприємство з випуску наземних роботів.

Також повідомлялося, що, за словами Стубба, позиція України наразі є найсильнішою від початку повномасштабного вторгнення, а сама країна повністю готова до миру.

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