"Це думка Росії". Віткофф пояснив скандальну заяву про "референдуми" Путіна

У Росії поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими. В цьому питання сама Москва посилається на раніше проведені диктатором РФ Володимиром Путіним "референдуми".
Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
"У самій Росії існує думка, що ці території (які були окуповані військами РФ в Україні, ред.) є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону", - наголосив Віткофф.
Він зазначив, що насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів.
"І ми саме це й робимо - встановлюємо факти", - наголосив спецпредставник.
Нагадаємо, що спецпредставник президента США дав інтерв'ю скандальному ведучому Такеру Карлсону. Віткофф говорив про Україну, зокрема, про перемир'я, вступ в НАТО та "центральне питання" війни.
Говорячи про окуповані території України, Стів Віткофф сказав, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, мова йде про: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".
"Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це - ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього", - заявив Віткофф.
Детальніше про інтерв'ю, та про те, що ще говорив спецпредставник президента США Дональда Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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