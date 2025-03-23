"Це думка Росії". Віткофф пояснив скандальну заяву про "референдуми" Путіна

Нагадаємо, що спецпредставник президента США дав інтерв'ю скандальному ведучому Такеру Карлсону. Віткофф говорив про Україну, зокрема, про перемир'я, вступ в НАТО та "центральне питання" війни.

Говорячи про окуповані території України, Стів Віткофф сказав, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, мова йде про: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

"Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це - ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього", - заявив Віткофф.

Детальніше про інтерв'ю, та про те, що ще говорив спецпредставник президента США Дональда Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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