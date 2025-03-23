"Это мнение России". Уиткофф объяснил скандальное заявление о "референдумах" Путина

Напомним, что спецпредставитель президента США дал интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону. Уиткофф говорил об Украине, в частности, о перемирии, вступлении в НАТО и "центральном вопросе" войны.

Говоря об оккупированных территориях Украины, Стив Уиткофф сказал, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о: "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

"Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это - ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать. И сейчас мы ведем очень, очень позитивные разговоры по этому поводу", - заявил Уиткофф.

Подробнее об интервью, и о том, что еще говорил спецпредставитель президента США Дональда Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.