Дипломатична перемога, але не Росії: Північна Македонія про участь Лаврова в ОБСЄ

Присутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на 30-й Раді міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі не дипломатична перемога Росії, а самої організації ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Північної Македонії Дімітара Ковачевського, якого цитує місцеве видання 360stepeni.mk .

сказав Ковачевський, підтвердивши, що двосторонньої зустрічі з Лавровим не буде.

Коментуючи відсутність багатьох міністрів, які не поїхали до Скоп’є через присутність Лаврова, Ковачевський сказав: "Ми повинні усвідомлювати, що кожна країна по-своєму посилає повідомлення про невиправдану агресію, яку Росія вчинила проти суверенної держави - України".

Бойкот саміту ОБСЄ

Нагадаємо, раніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ в Північній Македонії через участь представників країни-агресора. Він додав, що Росія зловживає платформою цієї організації.

Крім того, у вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також заявили про рішення не брати участь у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС РФ Лавров. Дозвіл на його приїзд до Скоп'є дала влада Північній Македонії, яка нині головує в організації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, він має підтвердження від деяких своїх колег щодо того, що вони також не приїдуть на зустріч міністрів ОБСЄ. За його словами, країн, які "не згодні за участю Лаврова - понад чотири".

Пізніше стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк відмовився від участі у саміті.

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