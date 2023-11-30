Дипломатическая победа, но не России: Северная Македония об участии Лаврова в ОБСЕ

Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 30-м Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не дипломатическая победа России, а самой организации ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, которого цитирует местное издание 360stepeni.mk .

сказал Ковачевский, подтвердив, что двусторонней встречи с Лавровым не будет.

Комментируя отсутствие многих министров, которые не поехали в Скопье из-за присутствия Лаврова, Ковачевский сказал: "Мы должны осознавать, что каждая страна по-своему посылает сообщения о неоправданной агрессии, которую РФ совершила против суверенного государства - Украины".

Бойкот саммита ОБСЕ

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия представителей страны-агрессора. Он добавил, что Россия злоупотребляет платформой этой организации.

Кроме того, во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД РФ Лавров. Разрешение на его приезд в Скопье дали власти Северной Македонии, ныне председательствующей в организации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они также не приедут на встречу министров ОБСЕ. По его словам, стран, которые "не согласны с участием Лаврова - более четырех".

Позже стало известно, что министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк отказался от участия в саммите.

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