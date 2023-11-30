RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дипломатическая победа, но не России: Северная Македония об участии Лаврова в ОБСЕ

Фото: премьер-министр Республики Северная Македония Димитар Ковачевский (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 30-м Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не дипломатическая победа России, а самой организации ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, которого цитирует местное издание 360stepeni.mk.

Комментируя отсутствие многих министров, которые не поехали в Скопье из-за присутствия Лаврова, Ковачевский сказал: "Мы должны осознавать, что каждая страна по-своему посылает сообщения о неоправданной агрессии, которую РФ совершила против суверенного государства - Украины".

сказал Ковачевский, подтвердив, что двусторонней встречи с Лавровым не будет.

Бойкот саммита ОБСЕ

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия представителей страны-агрессора. Он добавил, что Россия злоупотребляет платформой этой организации.

Кроме того, во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД РФ Лавров. Разрешение на его приезд в Скопье дали власти Северной Македонии, ныне председательствующей в организации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они также не приедут на встречу министров ОБСЕ. По его словам, стран, которые "не согласны с участием Лаврова - более четырех".

Позже стало известно, что министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк отказался от участия в саммите.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ