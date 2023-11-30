ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дипломатична перемога, але не Росії: Північна Македонія про участь Лаврова в ОБСЄ

Скоп'є, Четвер 30 листопада 2023 12:53
UA EN RU
Дипломатична перемога, але не Росії: Північна Македонія про участь Лаврова в ОБСЄ Фото: прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Дімітар Ковачевський (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Присутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на 30-й Раді міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі не дипломатична перемога Росії, а самої організації ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Північної Македонії Дімітара Ковачевського, якого цитує місцеве видання 360stepeni.mk.

"Це абсолютно не дипломатична перемога Росії, це дипломатична перемога ОБСЄ з огляду на те, що функціонування організації було поставлено під питання. При цьому ОБСЄ продовжуватиме функціонувати та залишатиметься гарантом забезпечення розвитку демократичних і мирних процесів у Європі", - заявив прем'єр Північної Македонії.

Коментуючи відсутність багатьох міністрів, які не поїхали до Скоп’є через присутність Лаврова, Ковачевський сказав: "Ми повинні усвідомлювати, що кожна країна по-своєму посилає повідомлення про невиправдану агресію, яку Росія вчинила проти суверенної держави - України".

"Хтось робить це своєю неявкою, а хтось своєю присутністю і дуже чітко висловленими поглядами на цю агресію. Я зроблю те саме на відкритті цього важливого заходу", - сказав Ковачевський, підтвердивши, що двосторонньої зустрічі з Лавровим не буде.

Бойкот саміту ОБСЄ

Нагадаємо, раніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ в Північній Македонії через участь представників країни-агресора. Він додав, що Росія зловживає платформою цієї організації.

Крім того, у вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також заявили про рішення не брати участь у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС РФ Лавров. Дозвіл на його приїзд до Скоп'є дала влада Північній Македонії, яка нині головує в організації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, він має підтвердження від деяких своїх колег щодо того, що вони також не приїдуть на зустріч міністрів ОБСЄ. За його словами, країн, які "не згодні за участю Лаврова - понад чотири".

Пізніше стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк відмовився від участі у саміті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"