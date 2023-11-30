Дипломатична перемога, але не Росії: Північна Македонія про участь Лаврова в ОБСЄ

Присутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на 30-й Раді міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі не дипломатична перемога Росії, а самої організації ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Північної Македонії Дімітара Ковачевського, якого цитує місцеве видання 360stepeni.mk .

"Це абсолютно не дипломатична перемога Росії, це дипломатична перемога ОБСЄ з огляду на те, що функціонування організації було поставлено під питання. При цьому ОБСЄ продовжуватиме функціонувати та залишатиметься гарантом забезпечення розвитку демократичних і мирних процесів у Європі", - заявив прем'єр Північної Македонії.

Коментуючи відсутність багатьох міністрів, які не поїхали до Скоп’є через присутність Лаврова, Ковачевський сказав: "Ми повинні усвідомлювати, що кожна країна по-своєму посилає повідомлення про невиправдану агресію, яку Росія вчинила проти суверенної держави - України".