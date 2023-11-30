Дипломатическая победа, но не России: Северная Македония об участии Лаврова в ОБСЕ
Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 30-м Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не дипломатическая победа России, а самой организации ОБСЕ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, которого цитирует местное издание 360stepeni.mk.
"Это абсолютно не дипломатическая победа России, это дипломатическая победа ОБСЕ, учитывая, что функционирование организации было поставлено под вопрос. При этом ОБСЕ будет продолжать функционировать и оставаться гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе", - заявил премьер Северной Македонии.
Комментируя отсутствие многих министров, которые не поехали в Скопье из-за присутствия Лаврова, Ковачевский сказал: "Мы должны осознавать, что каждая страна по-своему посылает сообщения о неоправданной агрессии, которую РФ совершила против суверенного государства - Украины".
"Кто делает это своей неявкой, а кто своим присутствием и очень четко высказанными взглядами на эту агрессию. Я сделаю то же на открытии этого важного мероприятия", - сказал Ковачевский, подтвердив, что двусторонней встречи с Лавровым не будет.
Бойкот саммита ОБСЕ
Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия представителей страны-агрессора. Он добавил, что Россия злоупотребляет платформой этой организации.
Кроме того, во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД РФ Лавров. Разрешение на его приезд в Скопье дали власти Северной Македонии, ныне председательствующей в организации.
Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они также не приедут на встречу министров ОБСЕ. По его словам, стран, которые "не согласны с участием Лаврова - более четырех".
Позже стало известно, что министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк отказался от участия в саммите.
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