ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дипломатическая победа, но не России: Северная Македония об участии Лаврова в ОБСЕ

Северная Македония, Четверг 30 ноября 2023 12:53
UA EN RU
Дипломатическая победа, но не России: Северная Македония об участии Лаврова в ОБСЕ Фото: премьер-министр Республики Северная Македония Димитар Ковачевский (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 30-м Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не дипломатическая победа России, а самой организации ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, которого цитирует местное издание 360stepeni.mk.

"Это абсолютно не дипломатическая победа России, это дипломатическая победа ОБСЕ, учитывая, что функционирование организации было поставлено под вопрос. При этом ОБСЕ будет продолжать функционировать и оставаться гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе", - заявил премьер Северной Македонии.

Комментируя отсутствие многих министров, которые не поехали в Скопье из-за присутствия Лаврова, Ковачевский сказал: "Мы должны осознавать, что каждая страна по-своему посылает сообщения о неоправданной агрессии, которую РФ совершила против суверенного государства - Украины".

"Кто делает это своей неявкой, а кто своим присутствием и очень четко высказанными взглядами на эту агрессию. Я сделаю то же на открытии этого важного мероприятия", - сказал Ковачевский, подтвердив, что двусторонней встречи с Лавровым не будет.

Бойкот саммита ОБСЕ

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия представителей страны-агрессора. Он добавил, что Россия злоупотребляет платформой этой организации.

Кроме того, во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД РФ Лавров. Разрешение на его приезд в Скопье дали власти Северной Македонии, ныне председательствующей в организации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они также не приедут на встречу министров ОБСЕ. По его словам, стран, которые "не согласны с участием Лаврова - более четырех".

Позже стало известно, что министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк отказался от участия в саммите.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"