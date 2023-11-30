Дипломатическая победа, но не России: Северная Македония об участии Лаврова в ОБСЕ

Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 30-м Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не дипломатическая победа России, а самой организации ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, которого цитирует местное издание 360stepeni.mk .

"Это абсолютно не дипломатическая победа России, это дипломатическая победа ОБСЕ, учитывая, что функционирование организации было поставлено под вопрос. При этом ОБСЕ будет продолжать функционировать и оставаться гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе", - заявил премьер Северной Македонии.

Комментируя отсутствие многих министров, которые не поехали в Скопье из-за присутствия Лаврова, Ковачевский сказал: "Мы должны осознавать, что каждая страна по-своему посылает сообщения о неоправданной агрессии, которую РФ совершила против суверенного государства - Украины".