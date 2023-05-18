Це не "День Д". У Байдена не будуть говорити, чи почався контрнаступ ЗСУ

"Як ви знаєте, це не схоже на висадку в "День Д" на пляжі (висадка десанту в Нормандії в часи Другої світової, що поклало початок звільненню Західної Європи від нацистської окупації, залишається найбільшою загалом десантною операцією в історії людства - ред.). Ці види бойових дій більш динамічні, багатошарові, багатогранні", - сказав Салліван.

Тож радник Байдена відмовився казати, розпочали українські Сили оборони свій контрнаступ.

"Я дозволю українцям схарактеризувати та описати те, що вони роблять. Я просто сказав би, що в деяких частинах України йдуть інтенсивні бойові дії, що ми бачили нещодавно на прикладі боїв під Бахмутом", - додав Салліван.

Нагадаємо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, Україні потрібно не надто багато часу, перш ніж почати довгоочікуваний контрнаступ.

Додамо, як раніше пояснили в Офісі президента України, звільнення Бахмуту стане лише "прелюдією" до контрнаступу ЗСУ.

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