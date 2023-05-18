Это не "День Д". У Байдена не будут говорить, началось ли контрнаступление ВСУ

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "День Д" на пляже (высадка десанта в Нормандии во времена Второй мировой, что положило начало освобождению Западной Европы от нацистской оккупации, остается наибольшей десантной операцией в истории человечества - ред.). Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны" - сказал Салливан.

В свою очередь советник Байдена отказался говорить, что начали украинские Силы обороны свое контрнаступление.

"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я просто сказал бы, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, которые мы видели недавно на примере боев под Бахмутом", - добавил Салливан.

Напомним, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, Украине нужно не слишком много времени, прежде чем начать долгожданное контрнаступление.

Добавим, как ранее объяснили в Офисе президента Украины, освобождение Бахмута станет лишь "прелюдией" к контрнаступлению ВСУ.

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