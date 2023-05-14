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Подоляк про Бахмут: це прелюдія до контрнаступу

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Україна, Неділя 14 травня 2023 16:53
Подоляк про Бахмут: це прелюдія до контрнаступу Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звільнення Бахмуту стане лише прелюдією до контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

"Україна перехопила ініціативу. Це не означає, що Бахмут буде звільнений завтра. Але важкі бої триватимуть, а боєздатність Росії буде і далі руйнуватися. У ширшому сенсі Бахмут - це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають Україні можливість почати успішний контрнаступ", - сказав Подоляк.

Він також наголосив, що контрнаступ - це не разовий захід, який розпочався сьогодні й закінчиться завтра. За його словами, це безліч дій, десятки та сотні дій, деякі з яких уже здійснюються.

"Уже є невеликі локальні зрушення в різних частинах Донецької області. Контрнаступ - це серія дій, що відбуваються протягом певного періоду часу", - повідомив він.

Нагадаємо, за словами українського президента Володимира Зеленського українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

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