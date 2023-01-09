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Це не демократія. Болсонару засудив прихильників за масові заворушення у Бразилії

Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонару (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масові заворушення, що відбулися в столиці Бразилії, не мають нічого спільного з демократією і мають бути припинені.

Про це заявив екс-президент Бразилії Жаїр Болсонару, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії. Проте грабежі та захоплення державних будівель, які відбувалися сьогодні, а також ті, що практикувалися лівими у 2013 та 2017 роках, не підпадають під дію цього правила", - заявив Болсонару.

За його словами, протягом свого президентського терміну він завжди поважав та захищав закони, демократію, прозорість та свободу.

Нагадаємо, що бразильські правоохоронні органи звільнили будівлю парламенту від протестувальників, які раніше увірвалися до установи.

Раніше прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонаруувірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

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Бразилия