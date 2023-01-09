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Это не демократия. Болсонару осудил сторонников за массовые беспорядки в Бразилии

Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Произошедшие в столице Бразилии массовые беспорядки не имеют ничего общего с демократией и должны быть прекращены.

Об этом заявил экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила", - заявил Болсонару.

По его словам, на протяжении своего президентского срока он всегда уважал и защищал законы, демократию, прозрачность и свободу.

Напомним, что бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих, которые ранее ворвались в учреждение.

Ранее сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

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Бразилия