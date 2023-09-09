"Це не чутки": Подоляк про пропозицію ООН щодо повернення РФ до "зернової угоди"

Сьогодні, 9 вересня, в мережі з'явилась інформація, що генсек ООН Антоніу Гутерреш запропонував Росії угоду з чотирьох пунктів, аби Росія повернулась до "зернової угоди".

На питання журналіста з приводу чуток по цій темі Подоляк відповів, що така угода дійсно існує.

"Це не чутки. Це безумовно був чорновик, який говорить про те, що ООН дійсно не розуміє, що це за війна, до чого може призвести така позиція, яка точно заохочує Росію до продовження війни, максимізації війни, до збільшення масштабів війни. Безумовно, ООН буде виправдовуватись, але це виглядає вкрай недолуго", - сказав радник ОП.

Деталі угоди для Росії від ООН

Пункти, що наводять ЗМІ, нібито взяті з секретного листа Гутерреша главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Пункти угоди виглядали так:

Скасування санкції ЄС (виключення зі системи SWIFT) проти Аграрного банку РФ. Йдеться про використання спеціально створеної компанії російського банку RSHB Capital SA для обходу санкцій.

Страхування російських кораблів від "атак України в Азовському та Чорному морях".

Допомога ООН в розмороженні активів російських компаній із виробництва добрив в ЄС.

"Забезпечення доступу російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи"

За даними ЗМІ, Кремль наразі не погодився на це, адже нібито вважає пропозиції "занадто хорошими", щоб бути правдою.

"Зернова угода"

Після виходу з угоди Росія неодноразово обстрілювала українські порти і зернові склади, що спричинило хвилю звинувачень з боку України і Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

При цьому російський диктатор Володимир Путін використовував саміт Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, щоб спробувати надати нового імпульсу зв'язкам країн. Зокрема, він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країнам-учасницям саміту.

Водночас президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що Хараре не відчуває браку продовольства.

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