"Это не слухи": Подоляк о предложении ООН по возвращению РФ к "зерновой сделке"

ООН предложил России соглашение, чтобы вернуть ее к "зерновой сделке". Это была черновик, но он говорит о том, что ООН действительно не понимает, что это за война.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Сегодня, 9 сентября, в сети появилась информация, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил России соглашение из четырех пунктов, чтобы Россия вернулась к "зерновой сделке".
На вопрос журналиста по поводу слухов по этой теме Подоляк ответил, что такое соглашение действительно существует.
"Это не слухи. Это безусловно была черновик, который говорит о том, что ООН действительно не понимает, что это за война, к чему может привести такая позиция, которая точно поощряет Россию к продолжению войны, максимизации войны, к увеличению масштабов войны. Безусловно, ООН будет оправдываться, но это выглядит крайне нелепо", - сказал советник ОП.
Пункты, приводимые СМИ, якобы взяты из секретного письма Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Пункты сделки выглядели так:
По данным СМИ, Кремль пока не согласился на это, ведь считает предложения "слишком хорошими", чтобы быть правдой.
"Зерновая сделка"
После выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что вызвало волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.
При этом российский диктатор Владимир Путин использовал саммит Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге в конце июля, чтобы попытаться придать новый импульс связям стран. В частности, он пообещал бесплатно доставить российское зерно в течение ближайших нескольких месяцев шести странам-участницам саммита.
В то же время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.