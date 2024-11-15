"Це був класний момент". Андрій Шевченко згадав найкращий сезон у "Динамо"

Того сезону український колектив втретє в своїй історії опинився за крок до головного поєдинку найпрестижнішого клубного змагання. Проте на заваді стала мюнхенська "Баварія".

"Нам трохи не вистачило досвіду. Наша команда була молода, ми ще, можливо, не вірили самі в себе. Якби ми вірили більше, я думаю, що могли виграти кубок", – поділився Шевченко.

Він згадав, як фанати тоді чекали, що команда буде грати на такому рівні. Як люди вщент заповнювали стадіон "Олімпійський". І головне, "люди вірили що команда може виграти в будь-якого суперника".

"В історії київського "Динамо" було дуже багато класних гравців і яскравих команд, які пов'язані з таким великим тренером, як Валерій Васильович Лобановський. Він завжди робив дуже класні команди. Я ще коли був зовсім маленьким, ходив дивитися матчі: Блохін, Бєланов, Заваров, Михайличенко, Дем'яненко, а до цього ще були Колотов, Мунтян, – згадує володар "Золотого м'яча". – Це були великі команди, вони завойовували кубки, а нам трохи не пощастило. Але той результат теж був гарний".

"Динамо" в Лізі чемпіонів 1998/99

Українська команда розпочала шлях у ЛЧ з розгрому валлійського клубу "Барі Таун" (8:0, 2:1). Проте у другому кваліфікаційному раунді ледь не поступилось чеській "Спарті". Дома кияни програли (0:1), а у Празі змогли забити лише за дві хвилини до кінця основного часу. Путівку до групового етапу розіграли в серії пенальті, де суперники тричі не змогли переграти Олександра Шовковського (рахунок серії – 3:1).

Старт у групі теж дався важко. Після поразки в Афінах від "Панатінаїкоса" (1:2), була домашня нічия з французьким "Лансом" (1:1). Наступний матч – у Лондоні з "Арсеналом" – був вирішальним. Якби "Динамо" поступилось, воно б втратило шанси на плей-офф. Киян урятував Сергій Ребров, який зрівняв рахунок на 90-й хвилині (1:1).

Проте друге коло групового турніру кияни провели дуже яскраво і впевнено. Перемогли дома "Арсенал" (3:1) і "Панатінаїкос" (2:1), а на виїзді не залишили шансів "Лансу" (3:1).

У чвертьфіналі підопічні Лобановського пройшли мадридський "Реал" (1:1, 2:0). А в півфіналі було надважке протистояння з "Баварією". Ключовим став київський матч. Кияни вели у рахунку – 3:1, але перемогу на втримали – 3:3. А у Мюнхені пропустили єдиний гол, який і став вирішальним (0:1).

Андрій Шевченко став найкращим бомбардиром того розіграшу ЛЧ. Він, як і Дуайт Йорк з "Манчестер Юнайтед" забив 8 м'ячів.