Це було лише питання часу: у Мінекономіки назвали головну причину стрибка цін в Україні

Як зазначили в міністерстві, в цілому впродовж 2024 року цінова динаміка була прийнятною і "прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу зважаючи, що війна триває і завдає колосальних збитків економіці".

"Тому після чергової атаки й руйнувань вітчизняної енергетики воєнна природа інфляції почала не лише домінувати на ринку, а й стимулювати цінове зростання. У підсумку інфляційна динаміка вийшла за межі цілі Національного банку (5%), саме через попереднє подорожчання електроенергії (зростання витрат)", - вважають у Мінекономіки.

Додатково на ціни тиснула також і менша пропозиція деяких продуктів через вплив несприятливих погодних умов на врожайність сільгоспкультур, йдеться в моніторингу.

У моніторингу також зазначається, що за попередніми оцінками Мінекономіки, у 2024 році ВВП України зріс на 3,6% [±0,5%] (порівняно зі зростанням на 5,5% у 2023 році).