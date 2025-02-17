Это был лишь вопрос времени: в Минэкономики назвали главную причину скачка цен в Украине

Как отметили в министерстве, в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой и "ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике".

"Поэтому после очередной атаки и разрушений отечественной энергетики военная природа инфляции начала не только доминировать на рынке, но и стимулировать ценовой рост. В итоге инфляционная динамика вышла за пределы цели Национального банка (5%), именно из-за предыдущего подорожания электроэнергии (рост расходов)", - считают в Минэкономики.

Дополнительно на цены давило также и меньшее предложение некоторых продуктов из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность сельхозкультур, говорится в мониторинге.

В мониторинге также отмечается, что по предварительным оценкам Минэкономики, в 2024 году ВВП Украины вырос на 3,6% [±0,5%] (по сравнению с ростом на 5,5% в 2023 году).