Це були "червоні лінії", але ми працюємо над цим: Зеленський про збиття Польщею ракет РФ

За словами президента, Україна вже працює над цим питанням та зробила перший крок до його реалізації. Однак наразі є певні нюанси.

"Із самого початку це були "червоні лінії" для відповідних партнерів, деяких партнерів. Не всі так вважають, що це "червоні лінії", проте, вирішальний голос все одно повинен був бути об'єднаним. Хоча ми почали працювати на двосторонньому рівні", - сказав він.

На думку Зеленського, це питання передусім не тільки безпеки країни-НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попасти туди та призвести до трагедії.

"У нас просто різні думки щодо цього напрямку. І я вважаю, що це було б справедливо. Щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховища, і для Польщі, бо це один і той самий напрямок російської ракети. Вважаю що це абсолютно справедливо, якщо Польща нам допомагатиме збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що мова зокрема і про ракети, які летіть у напрямку газосховищ України, куди часто прилітає. Зеленський звернув увагу на те, що країнами-скептиками щодо цієї ідеї є як раз ті країни, які користуються газом з українських газосховищ.

"Мені здається, що цей скепсис країн має зменшуватися, бо якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди. Ми підписали з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де є технічний розгляд цього питання. Ми підняли цю тему і підняли її юридично", - підкреслив він.

Польща могла б збивати російські ракети над Україною

Днями Зеленський заявив, що Україна разом з Польщею працюють над тим, щоб польська ППО збивала російські ракети та дрони над українською територією.

У відповідь на це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО щодо цього питання. Детально про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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