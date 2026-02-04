Це була манія: ЗМІ впевнені, що Епштейн "залицявся" до Путіна

Спроби зустрічі з російським лідером

Згідно з файлами Міністерства юстиції США, Епштейн робив активні спроби домовитися про зустріч із Путіним із 2010 до 2018 року. В електронному листуванні згадка російського президента зустрічається 1055 разів.

У листах містяться прохання до друзів і політичних контактів організувати аудієнцію для обговорення іноземних інвестицій та економічних проєктів.

Запит на візу і дипломатичні контакти

Епштейн намагався отримати російську візу з 2010 року і цікавився, чи потрібно йому звертатися до своїх "друзів Путіна". У 2011 році він писав еміратському бізнесменові Ахмеду бін Сулаєму: "Путін може приїхати в Штати, тому Сочі малоймовірний".

Також фінансист обговорював можливості зустрічі з Путіним через колишнього прем'єра Норвегії Турбйорна Ягланда, який на той момент був генеральним секретарем Ради Європи.

Підготовка до переговорів та економічні ініціативи

Епштейн використовував свої контакти для запрошення Путіна на вечері з іншими впливовими постатями, включно з Біллом Гейтсом, а також пропонував обговорювати цифрові валюти та інвестиції.

Він неодноразово наголошував на необхідності конфіденційного часу для розмови з російським лідером і уточнював деталі через посередників.

Контекст і уточнення

Включення Путіна до листів Епштейна не передбачає його участі або згоди на зустрічі. Колишні посередники, включно з Ягландом і колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Бараком, підтверджували участь в обговореннях, але не зазначали жодної неналежної поведінки або вечірок.

Документи демонструють наполегливість Епштейна і його прагнення використовувати міжнародні контакти для економічних і політичних цілей. Російський президент фігурує в матеріалах як об'єкт уваги і потенційної зустрічі, проте прямих доказів взаємодії немає.