Це була манія: ЗМІ впевнені, що Епштейн "залицявся" до Путіна

Електронні листи з нещодавно оприлюдненої бібліотеки Джеффрі Епштейна розкривають, що мільярдер роками намагався організувати зустріч із Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.
Згідно з файлами Міністерства юстиції США, Епштейн робив активні спроби домовитися про зустріч із Путіним із 2010 до 2018 року. В електронному листуванні згадка російського президента зустрічається 1055 разів.
У листах містяться прохання до друзів і політичних контактів організувати аудієнцію для обговорення іноземних інвестицій та економічних проєктів.
Епштейн намагався отримати російську візу з 2010 року і цікавився, чи потрібно йому звертатися до своїх "друзів Путіна". У 2011 році він писав еміратському бізнесменові Ахмеду бін Сулаєму: "Путін може приїхати в Штати, тому Сочі малоймовірний".
Також фінансист обговорював можливості зустрічі з Путіним через колишнього прем'єра Норвегії Турбйорна Ягланда, який на той момент був генеральним секретарем Ради Європи.
Епштейн використовував свої контакти для запрошення Путіна на вечері з іншими впливовими постатями, включно з Біллом Гейтсом, а також пропонував обговорювати цифрові валюти та інвестиції.
Він неодноразово наголошував на необхідності конфіденційного часу для розмови з російським лідером і уточнював деталі через посередників.
Включення Путіна до листів Епштейна не передбачає його участі або згоди на зустрічі. Колишні посередники, включно з Ягландом і колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Бараком, підтверджували участь в обговореннях, але не зазначали жодної неналежної поведінки або вечірок.
Документи демонструють наполегливість Епштейна і його прагнення використовувати міжнародні контакти для економічних і політичних цілей. Російський президент фігурує в матеріалах як об'єкт уваги і потенційної зустрічі, проте прямих доказів взаємодії немає.
Нагадуємо, що Білл Клінтон і Гілларі Клінтон погодилися виступити перед Конгресом, щоб дати свідчення в рамках розслідування проти сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп уперше відреагував на масову згадку свого імені в новій порції файлів Джеффрі Епштейна, заявивши, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця.